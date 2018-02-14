〈南部〉《全國客家日》內埔國小赴比利時 表演客家樂舞

2018-02-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕多次在全國客家藝文競賽中獲得第一的屏東縣內埔國小，今年受客委會推薦，三月將前往比利時進行海外交流，八名學童將於三月七日「全國客家日」當天在比利時廣場演出。

尿尿小童披藍衫

內埔國小表示，為了讓世界看見客家，外交部與比利時合作，計劃在三月七日全國客家日當天，讓著名的「尿尿小童」披上藍衫，內埔國小客家樂舞團學童將踩街到廣場進行客家樂舞演出，雖然年節將近，但學校徵選出的八名學童仍加緊排練，希望將台灣的客家文化在歐洲完美呈現。

學童洪璽媜說，以前「歐洲」只能從電視、書上看到，沒想到真的可以到比利時演出，她們都相當興奮，也準備了紙傘、檳榔扇、燈籠、桐花、客家童玩等客家意象道具，讓外國人認識並喜歡台灣文化。

內埔國小教務主任鍾芳廉說，全校徵選八名四至六年級學生，多半具有參與國內競賽經驗，為了這次國外的演出，校方準備了「客家本色」、「客家世界」等六首客家樂舞代表台灣客家的歌曲。

校方表示，「全國客家日」是台灣客家重大節慶，能在客家日當天到比利時表演特別有意義，除了讓國際看見客家，宣揚優美的客家文化，對於學童來說更是難得經驗，小朋友們以「客」會友，在演繹台灣客家文化的同時也開拓學習視野。