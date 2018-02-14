〈南部〉台東開發綠電專區 卡大地布促撤案協商

2018-02-14

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府規劃在知本建康段蓋太陽光電示範專區，並已公開招標，卑南族卡大地布部落昨天發表聲明守護傳統領域，昨天要求縣府撤銷已公告的開發計畫，再與部落諮詢協商，結合光電活化、主權保障、生能守護、經濟發展等多面向機能重新規劃；縣府強調非經部落同意不會進行開發，在初步規劃後，便立即到部落拜訪，絕無不尊重部落之情事。

批縣府先斬後奏 不尊重部落

從二○一一年抗遷第六公墓，到近年的知本溪疏濬砂石堆置、簡易棒壘場的闢建到太陽光電示範專區開發案，卡大地布四度槓上台東縣政府，痛斥縣府先斬後奏，完全不尊重部落及原住民族基本法（簡稱原基法）；針對光電開發，部落「四問」縣府，誰是土地的主人？有無尊重土地主人卡大地布部落？有無落實原基法第廿一條的立法精神？太陽光電開發是否具備好的與友善的綠能價值？

部落主席林金德表示，部落經召開多次會議，擬定了六大聲明與要求，包括不同意開發案，籲政府或私人尊重國家法令承認原住民族的權利；部落將循國土計畫法提出傳統領域土地之「原住民族特定區域計畫」，建立具體規劃藍圖，確立土地現況使用需求，訂立部落未來發展願景，提供政府或私人利用該領域土地的參據或協商。

他強調部落並不反對綠能，但縣府在上月十日公告的開發計畫必須撤銷，其基地範圍應包含整個「知本綜合遊樂區開發計畫」約二八五公頃的面積，因該區域土地的特性與功能是不可分割的，重新規劃的計畫含括光電活化、主權保障、生態守護、人文運用、教育推廣、遊憩休閒、種電農場及經濟發展等多面向機能，計畫名稱暫訂為「卡大地布人文生態光電教育及休憩園區開發計畫」。

縣府︰納入部落意見 審議計畫書

縣府表示，整起計畫期初為確保可行及利於說明，商請廠商辦理先期作業委託服務案，分兩階段進行，前半段是可行性評估，招商完成後才是實際規劃及細部設計的第二階段。然而，縣府招商後並不會就此交付土地，必須和部落諮商，將部落意見納入細部設計及規劃，共同審議「投資營運計畫書」及「興辦事業計畫書」。

縣府表示，關於部落提出的聲明與訴求，縣府表達尊重，部落有好的想法皆可提供，但政府機關必須遵守相關法令規定及行政程序，於合法、合理及可行的前提下，縣府會參採，近期將責成相關單位再到部落溝通及討論。