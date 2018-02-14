〈台北都會〉過年衝突 婆媳、姑嫂家暴個案最多

2018-02-14

〔記者蕭婷方／台北報導〕過年是闔家團圓的日子，卻也可能因為相處的時間增加，反而加劇衝突的發生。據北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，歷年春節假期間家暴案件平均有二百件，其中又以婆媳、姑嫂、手足家暴個案最多，呼籲民眾在發生衝突時，先離開現場冷靜，也多點雞婆，若聽聞左鄰右舍傳出大吵聲，立即撥打一一三通報。

據家暴中心統計，北市家暴通報率每年平均一萬三千多件，平均每日超過三十件，其中又以夫妻、同居等親密關係個案最多，約有六千多件，占四成六，其次為兒少保護、兒少意外案件約有三千件，約占二成三。

歷年家暴案平均200件

事實上，對家長而言，過年需處理發紅包、採買等瑣碎雜事，更有許多額外支出，容易增加經濟、心理壓力，可能誘發家人間的衝突暴力。

家庭暴力暨性侵害防治中心副主任陳彥竹指出，春節期間家暴通報數雖未較以往多，但以往均以親密關係為大宗，年節間的高密度相處，親屬間可能因為經濟、孩子管教等問題發生摩擦，通報類型反以婆媳、手足、姑嫂等衝突個案最多，春節團聚也暗藏家暴風險。

陳彥竹表示，民眾若聽聞左鄰右舍有大聲衝突聲音，請多多「雞婆」撥打一一三通報。或也可撥打社福專線一九五七、北市市民熱線一九九九，春節期間不打烊。