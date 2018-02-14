〈台北都會〉「斷頭」又續命 永春都更復工了

2018-02-14

副市長︰籲不同意戶放下

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於台北市忠孝東路與松山路口的永春警察宿舍都更案停擺十六年，二○一六年九月終於動工。但台北高等行政法院隔年七月判北市府敗訴定讞，導致市府二○一五年所核定的都更計畫、建造執照皆遭撤銷，成為全國首宗開工後還被停工的「斷頭都更案」。市府為了幫永春案「續命」，以半年不到的時間完成都更審議、建照重審等程序。昨天該案二度復工，副市長林欽榮致詞時呼籲不同意戶放下，讓住戶早日回家。

林欽榮說，永春都更案的一百一十四戶原住戶，同意戶一百一十三戶，僅有一戶不同意，比率分別為九十九．一二％及○．八八％，但沒想到法院竟判同意比率九十九％以上的都更案敗訴。他認為都更審議程序複雜而謹慎，因此司法與行政本應相互尊重，希望未來不要再有類似永春都更案發生。

林欽榮昨向不同意戶喊話「大家放下吧！」期盼同意戶及早有個新家可以回去，若不同意戶堅持提告，他將要求市府團隊全力以赴捍衛同意戶權益及都更合法性；最後林欽榮表示，中央「都市更新條例修正草案」已經送入立法院，希望立院能盡速三讀通過完成修法。

同意戶︰盼2020年5月能回家

永春都更案自救會長劉得玢表示，「我們只是希望有個安全舒適的家，不是拿來秤斤論兩，幾億幾億談的不滿足」，期盼二○二○年五月就能回家。

同意戶廖女士則表示，案子終於可以動工很開心，想到拖延這麼多年都會流淚，希望市府拿出魄力，不應該一個人搞得雞飛狗跳。

不同意永春都更案的台灣都市更新受害者聯盟理事長彭龍三表示，市政府敗訴後不同意戶就一直希望重新討論，但市府一味地維護建商，都審、建照都是過水，將等過年後與律師重新討論如何提告。