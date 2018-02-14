〈北部〉羅東轉運站撤銷BOT 陳金德︰縣府自建

2018-02-14

經費概估13億元 明年發包

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原計畫以BOT方式新建羅東轉運站，要蓋地上十三層、地下兩層建築，引起圖利財團、量體過大破壞景觀的疑慮與批評；宜蘭縣代理縣長陳金德昨在縣務會議宣布，原BOT案撤銷，改採縣府自辦，暫定地上四層、地下兩層，購地與建設經費概估十三億元，預計今年完成規劃設計，明年編列預算發包辦理。

縣府建設處長林國民表示，現有的羅東臨時轉運站，位於火車站附近，向民間承租土地，每年租金約二百零七萬元，在一百年十一月啟用，提供十二座月台廿六條客運路線，行經車站每日約一千一百班次，其中國道客運就七至八百班次，一０五年國道客運人次約四百八十萬人次。

為因應旅客運輸成長需要，縣府規劃新轉運站建置，地點位於羅東交流道至鐵路間，光榮路與公正東路口，希望在一０七年完成市地重畫，後續需編列七點八億元購地經費，考量財政困難計畫以BOT招商，增加民間投資意願，採高強度開發地上興建十三層、地下兩層。

BOT開發 有圖利財團疑慮

縣府開過三次公聽會，民眾質BOT開發方式公益性不足，有圖利財團疑慮；也有人建議羅東轉運站與火車站距離較長，是否等鐵路高架一併與火車站共構。

昨天縣務會議針對此案報告，代理縣長陳金德裁示，BOT案延宕時間太久，意見仍無整合，緩不濟急，因此決定撤銷BOT案，改採縣府規劃設計興建，工程費用約五億，會向中央申請三點五億補助，一點五億縣府自籌，另購地費用七點六億元，會透過基金提貸款計畫自償。

擬蓋4至5樓 多元使用

陳金德指出，轉運站會蓋四至五樓，除停供停車轉運需求，其他樓層會做多元使用，希望今年完成預算編列，明年就發包動工，解決大羅東交通轉運需求，他也要求規劃時，必須考慮周圍其他轉運功能，例如計程車排班、汽、機車共乘轉運、行人旅客行走環境友善、公共設施清潔明亮，這些都要做好規劃。