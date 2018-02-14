〈北部〉通霄拱天宮聯絡道通車 請神轎護持

2018-02-14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕通往苗栗縣通霄鎮拱天宮道路狹窄，尤其經過鐵路平交道時，更是險象環生，中央及地方共斥資三億三千萬元興建聯絡道路，昨天舉行通車典禮，將有效紓解進香車潮，拱天宮請出「三媽」出巡護持，帶領大批信眾走過新聯絡道，祈求行車平安。

通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖前往北港徒步進香，更經文化部指定為國家重要民俗無形文化資產，但通往拱天宮的道路狹小難行又有海線鐵路橫越，參香車流常造成平交道壅塞回堵至台一線，人車爭道險象環生。

苗栗縣長徐耀昌與立委陳超明等人爭取另外闢建聯絡道路工程，獲交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫，中央補助二億九千多萬元，地方配合款三千九百六十萬元，由拱天宮管理委員會全額贊助，前年九月動工，昨天舉行通車典禮。

通車典禮昨天在拱天宮停車場預定地舉行，徐耀昌、陳超明、拱天宮管理委員會主委洪文華、苑裡鎮長杜文卿及多位議員、鎮民代表、里長等人共同剪綵通車，並焚香祝禱人車平安。

洪文華與轎班人員肩扛天上聖母鑾轎，在醒獅團及拱天宮委員、信眾護持下，走過筆直平穩拱天路、拱天聖母橋，沿途鞭炮聲不絕於耳，充滿年節前喜慶氣氛。

拱天宮聯絡道路由台一線一二四公里架設高架橋跨越海線鐵路，連接到拱天宮停車場，全長七百三十公尺，包含橋樑段二百五十九公尺，道路淨寬十二公尺，採雙向各一快車道及一機慢車道配置。

路名經討論定為拱天路，其中最重要的台鐵跨越橋樑命名為「拱天聖母橋」，路燈裝飾為媽祖意象造型，十分醒目美觀。