〈北部〉國民黨議員提名辦法 自家人砲轟

2018-02-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨下屆市議員選舉預定提名卅六人，比本屆少了三席，但下屆應選席次卻增加三席，有意在桃園區參選的中央委員史碩仁昨天前往市黨部，砲轟提名委員充斥市議員、民代，而提名策略更是充滿失敗主義、毫無企圖心，完全為現任議員量身訂做，新人沒有時間準備，難怪有意在龜山參選的牛煦庭決定脫黨參選、走自己的路。

史碩仁︰提名策略充滿失敗主義

國民黨桃園市黨部公布選舉辦法，市長、市議員選舉二月廿一日至廿三日開放領表，市長三月二日至三月十八日民調，至於議員民調則是四月十二日至五月七日，在各區議員提名方面，僅八德、中壢、平鎮、平地原住民、山地原住民、龍潭（僅徐玉樹爭取連任）於現有席次多提名一席，這六個區為現任者優先，新人角逐多出來的一席；另桃園、龜山、大園、大溪、楊梅等五個選區則是現有席次，若有新人要參選，則必須和現任議員一起民調；新屋、觀音、蘆竹等三個選區屬於無現任議員區域，將提名一人、採全民調方式，預計提名卅六席。

楊敏盛︰保守策略避免票源分散

市黨部主任委員楊敏盛表示，由於市長人選尚未出爐，保守提名策略是為了避免票源分散，確保各區議員順利當選，但牛煦庭經營基層多時，加上有「青年」、「新人」加權條款，牛參加初選未必會輸，將極力挽留，另黨部也向中央爭取三個報備參選名額，前提是具爆發力、忠誠可靠、對黨奉獻，以避免遺珠之憾。