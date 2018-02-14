〈北部〉春節報路況 小黃司機來幫忙

2018-02-14

〔記者魏瑾筠、陳昀、李容萍／桃園報導〕因應春節連續假期可能的交通壅塞，桃園警分局號召計程車駕駛組成「桃園路況報馬仔」群組，駕駛只要發現壅塞路段就會立即回報，並出動空拍機掌握重要道路路況；交通大隊也設置「交通行動監控中心」，只要發現壅塞路段立即調度警力處理。

桃園市各分局也針對轄內重要景點實施交通管制及疏導措施，大園警方表示，竹圍漁港可分四線進入：台十五線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港；台十五線北上車輛可由台十五甲線引導至竹圍漁港停車場；台四線往漁港路車輛引導至建國路接台十五線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台十五線與漁港路口壅塞時，可引導車輛往台十五甲線至竹圍漁港停車場。

大溪警方表示，大溪老街除夕至大年初五下午二點至六點，普濟路禁止左轉得勝路，老城區因停車位數量有限，請遊客儘量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街；通往蓮座山觀音寺的周邊道路，從大年初一至初五的每天上午七點至下午六點實施交管，介壽路、員林路、新興街口從除夕至大年初五的下午二點至晚上七點實施圓環單向管制，武嶺橋西端則視車流量封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。

另，復興區新溪口吊橋及羅浮溫泉公園於大年初二至初五的下午二點至六點實施交管，一旦上台地停車場停滿時，將於中正路與仁愛路口管制車輛進入。