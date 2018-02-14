〈北部〉春節不打烊！ 五大服務照顧市民

2018-02-14

〔記者許倬勛／桃園報導〕明天就是除夕夜，市長鄭文燦表示，春節期間市府五大服務環境清潔、觀光走春、交通運輸、醫療食安、公安社福「不打烊」，詳細資訊可至「桃園事」臉書粉絲頁或市府網站查詢，也可洽一九九九市民服務熱線。

鄭文燦說，環境清潔方面，全市除復興區，十五日（除夕）上午九點起清運垃圾至下午收完為止，當晚停收；十六日（初一）至十九日（初四）停收四天，廿日（初五）上午九點起清運垃圾至收完為止，廿一日（初六）週三加班清運垃圾，廿二日（初七）恢復正常。

復興區十五日（除夕）、十九日（初四）上午八點起清運至收完為止，十七日（初二）下午三點至晚上九點僅收三澤、羅浮地區，廿一日（初六）恢復正常。

觀光走春方面，台灣好行「慈湖線」不停駛，「小烏來線」與「親子樂園線」十八日（初三）至廿日（初五）不停駛。

虎頭山公園、大溪中正公園、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區、慈湖陵寢及後慈湖、角板山行館園區、小烏來天空步道及繩橋、巴陵古道十六日（初一）至廿日（初五）都有開放。

桃園、中壢火車站、高鐵桃園站旅遊服務中心春節期間也不休息。

鄭文燦也說，交通運輸方面，桃園市計程車單趟加收五十元、機場排班計程車則加收一百元，路邊停車從十五日（除夕）至廿日（初五）全天不收費；至於醫療食安方面，春節期間急診廿四小時提供服務，部分醫院仍有開設內、外科及類流感等門診，門診開設資訊可至市府衛生局網站查詢。

鄭文燦表示，公安社福方面春節也不打烊，社會局廿四小時受理通報案件，提供緊急關懷救助金及物資，也供應熱食給需要幫助的街友。