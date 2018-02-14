〈北部〉國軍桃園總醫院推長照 賴清德肯定

2018-02-14

支持院方朝準醫學中心邁進

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕行政院長賴清德昨天率部會首長走訪國軍桃園總醫院、桃園市政府，視察前瞻基礎建設及長照2.0政策，其中，國軍桃園總醫院是市轄第一個以軍方整合民間成立的長照單位，透過醫療院所專業及人性化的照顧，提供市民照護服務、居家照顧及客製化的長照服務，賴清德肯定國軍桃園總醫院長期服務軍人與民眾的成效，也支持該院朝向準醫學中心的方向邁進。

賴清德表示，台灣人口高齡化問題越來越受關注，今年初六十五歲人口已達十四％、屬高齡社會，隨之而來的社會問題會越來越多，因此，蔡英文總統提出長照2.0政策，希望做好各項準備，而醫院的服務不應只在醫院內，更應深入社區，國軍桃園總醫院甚至納入義消的體系，成為緊急救難的一環，這都是非常好的方向。

鄭文燦在簡報中補充說明，國軍桃園總醫院是區域醫療重鎮、面積約五公頃，並在急、重症的服務上不斷精進，去年十一月啟用新式256切高階電腦斷層掃描儀，其他內視鏡治療與複合手術室建置等各方面設備也不斷提升，市府將提供更多協助，注入更多醫療資源。

鄭文燦表示，龍潭行政園區後方的國防部情報局宿舍，市府規劃與國軍桃園總醫院合作設置長照中心，以社會局為窗口協助地目變更、執照取得，而人口約廿萬的八德區缺乏大型醫院，原位於八德區的桃園憲兵隊因配合中科院擴大規模進行搬遷，市府也協調國軍桃園總醫院設立八德門診中心，提供更多醫療服務。

至於市轄另兩家公立醫院，衛福部桃園醫院即將升格為醫學中心，規劃在新屋分院設置長照中心；榮總桃園分院與桃園榮家合作推動失智症等醫療照護，三家醫院各有特色；後續將加強南桃園醫療能量，擴大Ａ、Ｂ、Ｃ三級長照服務據點。

挺鄭文燦三箭 賴︰政院幫架

賴清德隨後轉往桃園市政府，對於鄭文燦提到「亞洲．矽谷」、「桃園航空城」、「前瞻基礎建設」三項計畫，是帶動桃園發展的三支箭一事；賴清德說，行政院會架好弓，協助桃園市發射，將三支箭射向紅心。