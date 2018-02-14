〈中部〉年假防塞車 中市重機、空拍陸空緊盯

2018-02-14

勤務中心 電視牆掌握路況

〔記者許國楨／台中報導〕因應農曆春節將屆，交通疏導即起陸空齊發，市警局利用全市兩萬多支高密度路口監視器，掌握其中兩百多處重要路口即時切換監控，加上空拍機即時影像協助，勤務中心可透過「交通路況電視牆」隨時掌握各路段行車狀況，若發現壅塞，即由重機員警上陣前往疏導。

這幾天民眾開始採買年貨，也有人拜早年、送禮等，下班時段車流增。為提供市民順暢行車環境，交通大隊昨提出多項創新策略，提前啟動春節連假交通疏導措施。

交通大隊成立「大重機交通疏處部隊」，由於大重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時若發現路段壅塞，能立即至路口疏導；且大重機能行駛快速公路，迅速抵達現場疏導或進行交通事故處理，快速恢復現場交通秩序。大重機也配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像即時回傳至勤務指揮中心，消除監視器死角。

另外，為立即掌握交通路況，交大更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享方式整合介接交通局、公路總局、國道高公局、警局路口監視器交通影像，讓勤務指揮中心即時透過單一軟體介面，把重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，將監視器效能最大化。

交通大隊還應用「空拍機」於交通疏導領域，擴大運用空拍機鳥瞰重要路段（口）整體交通狀況，並將畫面即時傳輸至勤務指揮中心，若發現壅塞，立即調派「大重機交通疏處部隊」、「義交快達機動中隊」前往疏導交通，保持路口淨空，維護順暢與秩序。