〈中部〉灰貂鯊媽媽 用盡生命產4小鯊

2018-02-14

王功海洋故事館 見證母愛偉大

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣王功海洋故事館上週剛開幕，是國內第一座本土海生館，令人驚喜的是，昨日館內誕生四隻灰貂鯊寶寶，為新館開幕帶來新生命力，但生產的母鯊在過程中疑似難產，用盡力氣生下寶寶後就翻肚身亡，令人感到不捨。海洋故事館理事長余季表示，母愛不分種類，這一刻就是見證生命的偉大。

王功海洋故事館本月八日開幕，開幕前當地漁民歐福川在芳苑外海捕獲一條七十五公分長的母灰貂鯊，他見母鯊活動力虛弱，於是送給館方照顧，飼養多日後，母鯊狀況不見好轉，甚至游到一半就翻肚，館方怕母鯊可能水土不服，決定趁昨午潮汐漲時放生大海，沒想到昨日凌晨母鯊卻無預警的產出四隻鯊寶寶，令眾人興奮不已。

余季說，四隻小鯊身長約廿五公分，生命力相當活潑，可是母鯊在生產完後，卻翻白肚不再醒來，讓人不捨，但這也是生命教育最好見證，母愛不分種類，延續生命的精神同樣偉大。

「這是上帝送來的春節禮物！」催生故事館的精誠中學生物老師李志穎說，灰貂鯊棲息在西太平洋、台灣海峽海深約三百公尺的沙質地，不容易捕獲，也不容易看到，一次誕生四隻新生命實屬難得，故事館所有人員一定會用心照顧，記錄牠們生長的過程，讓母灰貂鯊的母愛精神長存。