〈中部〉搶觀光財 竹山瑞龍瀑布開放

2018-02-14

〔記者劉濱銓／南投報導〕搶春節觀光財！位在南投縣竹山鎮、有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，封閉整修五年後，昨重新開放，縣長林明溱表示，歡迎遊客來此一充滿森林芬多精及瀑布負離子的秘境走春。

因步道燒毀封閉5年

瑞龍瀑布位處南投縣竹山與雲林縣草嶺交界的加走寮溪，民國一○二年間因大火燒毀步道設施，園區封閉至今，經南投縣政府向觀光局爭取補助重建步道，並新設觀景平台，趕春節前重新開放。

縣府觀光處表示，瑞龍瀑布離竹山市區車程約廿分鐘，停車後步行廿多分鐘，穿越竹林、茶園及吊橋，就能來到瀑布觀景台，沿途空氣清新，尤其每立方公分負離子含量，比溪頭還高出近三倍，來回約需一小時，是新年走春踏青絕佳選擇。

尤其瑞龍瀑布位於加走寮溪流域，當地森林植被含水量高，就算是冬天枯水期，水勢仍不小，且林相原始，還能看見台灣獼猴、藍腹鷴等野生動物，到當地茶園品嘗金萱紅茶，再回到竹山小鎮走訪老街，傍晚則可前往南投燈會欣賞璀璨花燈與光雕情人橋。

林明溱指出，瑞龍瀑布經過整修，除新設觀景平台，吊橋、步道、廁所等公共設施已趨完善，未來將規劃跨河面的觀景平台，並改善部分步道為空中步道，讓遊客遊園賞景更開闊便利。

瀑布園區開放時間為上午九時至下午四時，全票五十元、優待票卅元、特惠票十元，開車民眾可從國道三號竹山交流道下，經竹山市區後轉鯉南路（縣道一四九）直行，於瑞興橋前左轉進入坪頂路（投五十二），即可抵達瑞龍瀑布停車場。