〈中部〉（雲林）虎尾農博稻草狗4米高 迷宮2.5公頃

2018-02-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕歡迎縣民返鄉過年及全國遊客到雲林走春，雲林縣政府在虎尾農博生態園區推出全國唯一的四米高稻草狗、二．五公頃的稻草迷宮，昨天先行亮相，將在大年初二、初三陪大家歡喜過年。

雲林縣長李進勇陪同一群小朋友及民眾到農博提前體驗稻草迷宮，許多人都帶著自家的毛小孩前來「比美」，讓整個農博充滿「汪汪」聲，非常熱鬧， 雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬等人都來同樂。

家住土庫的吳崇源夫婦帶著三隻自家養了六、七年的博美狗，吸引大家的注目，雲林縣政府工務處長彭子程還抱著不放，戲稱是「在外面生的」，引來全場大笑，氣氛熱絡。

李進勇除了感謝前縣長蘇治芬在任內打造農博生態園區，為雲林創造永續的觀光亮點，今年特別邀請以草編文化聞名的大埤鄉三結社區，打造四公尺高的稻草狗「旺福」、「豬事如意」稻草裝置藝術等，一出場就讓人驚豔。

農村年味 年初二、初三來玩大富翁

虎尾農博稻草迷宮增加雲林春節最為獨特的景點，大年初二、初三活動現場還會設置環境教育真人大富翁遊戲區、兒童歡樂園區、福旺市集，打造濃濃農村年味，還有驚喜好禮，李進勇邀全國遊客及返鄉民眾回來走春、飽覽雲林之美。

雲林縣府新聞處長張凱傑強調，活動結束後虎尾農博稻草裝置藝術仍會留在原地展示，另鄰近還有涌翠閣、雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍、虎尾驛、虎尾糖廠、虎尾鐵橋等知名景點，適合親子小一日遊或二日遊，雲林縣府官網也有「新春雲遊」行程，歡迎利用。