〈中部〉（嘉義）台灣燈會好行 5線接駁車、8處停車場都免費

2018-02-14

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕二○一八台灣燈會將於二月十六日（大年初一）在嘉義縣治特區登場，適逢農曆春節連假開始，預估每天湧進數萬名遊客，縣府設置八處小客車免費停車場，可停約兩萬台汽車，另提供嘉義、雲林共五路免費接駁專車，呼籲遊客多使用大眾運輸工具來欣賞燈會。

管制區兩層 第一層24小時徒步區

嘉義縣政府規劃燈區管制措施，主燈區第一層管制（行人徒步管制區）為二十四小時沿主燈區及縣府周邊道路管制，第二層（憑證進出管制區）沿博學路、故宮大道、祥和二路及朴子三路內區域管制，第二層管制區平日下午四點至深夜十二點、星期五及例假日下午兩點至深夜十二點，當地居民領有車輛通行證可通行。

接駁車匯至東、南兩個轉運站

旅客搭乘高鐵到嘉義站，週一至四下午三點到晚上十一點、週五及假日下午兩點到晚上十一點有接駁車；若搭乘台鐵對號車抵嘉義站，到後站客運轉運站搭乘接駁車，服務時間同高鐵，嘉義市棒球場接駁車每日下午三點到晚上十一點，三地接駁專車會行駛到故宮大道與博學路口「東轉運站」，回程旅客同處搭車。

民眾搭乘台鐵區間車抵南靖站，到南靖糖廠搭乘接駁車，雲林縣民可到斗六棒球場搭接駁車，服務時間每日下午三點到晚上十一點，兩地接駁車行駛到嘉義縣環保局旁「南轉運站」，回程旅客同處搭車。

八處小客車免費停車場的P1到P5停車場中，小槺榔五路P4停車場有接駁車，時間為週一至四下午三點到晚上十一點，週五及假日下午兩點到晚上十一點，假日增加原台灣體育運動大學嘉義分校P6停車場、縣道一六八線與高鐵大道口P7與P8停車場，均有接駁車，時間為假日下午兩點到晚上十一點；燈區內有六條遊園車路線，每次搭乘票價四十元，可用現金或電子票證支付。

嘉縣府「i憩頭@2018台灣燈會」APP、台灣燈會官網「交通動態資訊系統」提供交通資訊，民眾也可撥打1999專線詢問。