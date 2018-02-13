〈南部〉環團舉證 龍崎掩埋場水保多處崩壞

2018-02-13

質疑如豆腐渣工程 促檢調查明

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組昨天針對政府要在龍崎月世界自然地景，計畫設置歐欣事業廢棄物掩埋場，公布多張崩壞的水保照片，質疑歐欣的水保工程是「豆腐渣工程」嗎？水利局有做好監督嗎？歐欣股東退輔會是否浪費人民的血汗錢？要求檢調單位查明。

社大環境小組召集人、中華醫事科大副教授黃煥彰表示，以掩埋場附近靈隱寺旁的Ｂ工區水保工程來看，該區經南市府准予核備於一○三年二月廿五日動工施作，一○四年八月因局部毀損重新擴大施工，並於一○五年五月完工。但經他們追查，卻是排水溝嚴重龜裂、鋼筋扭曲外露變形，「這是豆腐渣工程嗎？」

歐欣：風災損壞 仍有實質作用

歐欣公司則表示，一○一年八月龍崎區牛埔里及高雄內門區內東里交界的居民陳情，由於該區有山坡地坍塌情形，希望該公司協助施作水保工程。經水利局現勘確認有搶修防災必要，但該地跨台南與高雄兩市，應由兩市協調處理。

歐欣表示，由於台南側的土地為該公司所有，因此為了敦親睦鄰，針對自有土地部分提出緊急水保防災計畫並自行出資，於一○五年七月完工。目前該區範圍狀況大致良好，雖因一○五年嚴重風災略有損傷，但對整體山坡的保護仍有實質作用，牛埔里州界民房依然安全無虞，水保成效明確。

水利局：如有相關檢舉將前往勘察

水利局則表示，該局會依法做好監督，如有相關檢舉，將會派員前往勘察，並要求歐欣公司確實做好水保設施。

另外，牛埔里長陳永和也抨擊業者先前聲稱已投入近四千萬元進行水保工程，是豆腐渣工程，完全沒有水保效果，部分地貌明顯因擠壓而斷裂變形。「歐欣完工只有八個月就已龜裂嚴重，這樣的工程品質，有誰願意相信歐欣公司的誠信？」

黃煥彰質疑說，根據媒體報導及查證，歐欣的財務報表每年是約以一千五百萬元的速率虧損，那這筆近四千萬元的水保工程經費是由誰出的？退輔會是股東，具監督責任，呼籲台南地檢署與廉政署應查明退輔會，相關人員是否浪費人民的血汗錢？同時應查明土木技師與水利局的監督責任。