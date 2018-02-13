〈南部〉新春來逛博物館 台江推免費導覽

2018-02-13

〔記者吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕迎接農曆春節，一向是熱門景點的台南都會公園奇美博物館，為了增進遊客與作品的互動性，配合「凝視日常」特展的氛圍，佈置了視覺設計的壁貼，民眾在角落間可以發現趣味，讓藝術體驗變成好玩的事。

安定無患子故事館 產業體驗

而安定區的無患子故事館，年假期間正常開放，推出一系列的迎新活動，除了產業體驗之外，還有迴力車大賞，以及軌道列車與蒸汽小火車等童玩展示，適合親子同樂，活動從除夕起持續至本月底。

另台江國家公園管理處於大年初一至初五，提供「台江國家公園與綠建築」免費導覽解說，還有黑面琵鷺免費的生態解說，邀請大家春節期間闔家一起遊台江，新春期間，台江國家公園七股「黑面琵鷺賞鳥亭」於每天上午九點到下午四點半，免費提供優質的生態解說與旅遊諮詢服務，並備有現場即時影像轉播設備及高倍數望遠鏡，除了除夕休館外，候鳥季期間每日服務不間斷。

奇美博物館26日起歲修5天

奇美博物館設計的壁貼，取材特展中有當代寫實巨擘之稱的哈勒曼特畫作元素，如洗手間鏡面上可看見水果、玻璃杯、青銅酒器，大廳角落則是櫥櫃、舊紙箱與靜謐窗景，搭電梯時，還會遇到教堂一隅，遊客互動拍照，借位就能產生立體3D效果，相當有趣。

館方指出，奇美在這次的年假期間，除夕、初一休館，其他都正常營運，二十六日起則歲修五天，直到三月初才再開放，民眾要把握參觀機會。