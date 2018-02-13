〈南部〉澎湖國際廣場動土 陳光復陳雙全交鋒

2018-02-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣國際廣場昨日舉行工程動土典禮，由於國際廣場被視為今年世界最美麗海灣組織年會主舞台區，但八千萬元預算還卡在縣議會，應邀致詞的縣長陳光復與副議長陳雙全正面交鋒，充滿濃厚政治語言。

坐落在馬公第三漁港的澎湖縣國際廣場，是二億五千萬元前瞻計畫中一環，第一期工程九千萬元，昨日在馬公第三漁港舉行工程動土典禮，縣長陳光復、副議長陳雙全等人都到場觀禮，並由澎湖防衛司令部戰鼓及舞獅團祝賀揭開活動序幕。

縣長陳光復表示，國際廣場為澎湖新灣區計畫之一，由觀音亭、篤行十村、順承門、港務大樓、遊艇港、南海碼頭、馬公第三漁港拍賣場，一直延續至文澳市場，鄰近文化園區及體育園區，雖然世界最美麗海灣組織年會預算仍在議會卡關，但建設不能停，未來完工後可容納六千人，包括戶外活動劇場、親子遊憩區、水景及地景廊道等。

隨後登場的副議長陳雙全則火力四射，認為國際廣場是陳光復縣長上任三年多來，唯一可稱得上「比較像樣」的建設工程，但希望不要再有任何意外，祝福工程順利圓滿。充滿濃厚尖銳政治語言，一般預料與年底選戰接近，政治語言較為尖銳有關，但副議長之語也意有所指，希望縣府不要再重蹈重光度假村工程延宕的覆轍。