〈南部〉鐵路地下化園道動土 年底完成2示範段

2018-02-13

兩階段施工 投入42億元

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區鐵路地下化園道工程昨動土，後續將分兩階段施工，預計投入四十二億元，將十五公里的原軌道空間闢建為景觀綠水廊道（綠廊），今年底會先完成兩處示範段，分別在美術館西側與科工館南側。

高雄市長陳菊昨親自主持動土儀式，她認為此工程最大意義，是將啟用超過百年、切割高雄的鐵路，藉由地下化縫合高雄南北，未來的綠廊除適合遊憩，交通也會更順暢。

園道工程動土典禮昨在台鐵三塊厝站旁舉行，市長陳菊率相關局處參與，立委許智傑、李昆澤、管碧玲、劉世芳、陳其邁、林岱樺，及多位議員與議員參選人也共襄盛舉。

工務局長趙建喬說明，鐵路地下化起點北起左營區新左營站，向南後再轉東、至鳳山區大智陸橋，全長約為十五．三七公里，騰空後土地約七十一公頃；未來除既有的左營、高雄、鳳山三站改為地下車站，還新增內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義七處通勤車站。

預計109年9月完工

市府團隊預計投入約四十二億元，將十五公里的原軌道空間闢建為景觀綠水廊道，預計分兩階段施工，第一階段為各車站周遭，配合鐵路地下化初履勘，預定今年五月底前完成，第二階段則在今年八月底地下化通車全面啟動，預計一○九年九月完工。

美術館、科工館旁為示範段

趙建喬也首度透露有兩處示範段，分別在美術館東側、科工館南側，各約三百與四百公尺，今年底前會先完成。

他強調綠廊結合生態與智慧科技，除提供休憩空間，還規劃排水、蓄水，監控氣溫、空污、噪音等，相關數據會連結雲端管理系統，使園道成為高雄智慧城市應用的示範場域，為市民帶來更優化的科技及便利生活的環境。