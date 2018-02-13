〈南部〉恆春三廟拚福氣 送金幣、發財米

2018-02-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島去年觀光景氣低迷，雖然寒假遊客數提升不少，仍有不少業者大嘆「雪崩」，連鵝鑾鼻保安宮土地公都「感應」到，首度指示廟方發送「福氣米」；恆春關山福德宮及車城福安宮也舉辦除夕拜頭香及開運金幣，歡迎民眾到墾丁廟宇走春開好運。

關山福德宮 首創「祈福過五關」

恆春關山福德宮今年首創「祈福過五關」，除了除夕夜十一點起發送三千份開運紅包、紀念金幣、平安糕，初一早上八點起完成消災祈福、新春福袋、補庫賜財、點燈祈福、求金發財五個任務後，有機會獲得「擲五色筊送金戒指」。

鵝鑾鼻保安宮 土地公指示發米

鵝鑾鼻保安宮首度發放發財米，保安宮副主委李梅菁表示，土地公日前突然託夢指示，「觀光景氣不好，要發米讓信眾平安」，並由年輕信徒張詠涵繪製Q版圖案米袋；主委葉啟東說，福氣米發放時間為初一至初五每天早上八點起，每天準備六百份供免費索取，民眾拿回家後，取出大部分煮食，部分留在米袋，放置財位或錢包。

車城福安宮 連5天送開運金幣

歷史悠久的車城福安宮「拜頭香」活動，則有精采的摸彩活動，除了有六十五吋液晶電視、洗衣機、自行車、平板電腦等獎項，初一至初五早上十點、下午兩點，同樣可以到福安宮前廣場排隊索取狗年開運金幣。