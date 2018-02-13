〈台北都會〉〈台北過好年系列七【藝文篇】〉 逛文創市集 手作體驗年味

2018-02-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕春節期間，不妨來趟藝文春遊。台北市電影主題公園、剝皮寮歷史街區及台北市孔廟等三個文化場所照常營業，而龍山文創B2、松山文創園區、華山1914創意園區等三大文創園區，則僅在二月十五日（除夕）閉館，二月十六日（初一）至二月廿日（初五）開放營運，並將推出年味滿滿的文創市集、民俗技藝表演、手作體驗、換裝踩街等娛樂展演，走春遊藝一次滿足。

孔廟迎新春 書法大家揮毫

電影主題公園、剝皮寮歷史街區及台北市孔廟新春不打烊。孔廟將舉辦系列新春活動，初一上午九時「新春祈福」儀式，初一到初五天天都有書法大家現場揮毫，客製化創意書畫祈福卡；期間限定、比人高的「剪紙風大成殿」也將亮相，打卡就有機會換好禮。

龍山文創B2 妝藝大遊行

龍山文創B2「迺艋舺新春文創市集」可以從初一逛到初五，集結多家美食及手工攤位，還能現場體驗剪紙窗花、寫春聯及製作古早童玩。初二則有台北慶和館醒獅團，熱鬧揭開新一年的序幕。二月十七日（初二）、二月十八日（初三）由「不貳偶劇」、「影子傳奇劇團」分別帶來精彩掌中好戲。重頭戲「二○一八穿越東方妝藝大遊行」初三至初五登場，讓民眾穿上漢服逛街，感受百年庶民日常。

走訪松山文創園區文創大街「松菸POP-UP GALLERY」，除了逛幸福市集，也可在《TAIPEI Corners由愛出發的設計展》中，透過觸摸、翻閱、聆聽，一窺設計背後的故事。另有松菸風格店家配合生肖年狗年，推出「狗年旺旺！」手作布春聯活動，用親手印的好運小狗印花，讓新年旺旺來。

華山1914文創園區 市集連10天

華山1914文創園區「水水新年市集」自初一起，連續十天不間斷，號召上百個文創品牌共同歡慶春節，結合手作體驗、街頭表演，好吃、好玩又好逛。

西門紅樓及其所屬16工坊初一至初五照常營業，但調整營業時間。戶外廣場推出「神來氣旺」新春主題市集，逛累了可進入16工坊，欣賞與國立歷史博物館合作的「常玉玩美生活」特展。初二當天還有「麻糬兔寫春聯︱好運旺旺來」親子活動，酌收一元報名費，象徵一元復始、萬象更新，全部所得將捐作公益。

另外有多所修復完成的「老房子」在春節期間仍開放，包括陽明山美軍宿舍群的「亞尼克夢想村」、「Cine Café」、「陽明美軍俱樂部」，還有隱身喧鬧西門町商圈的「八拾捌茶輪番所」，民眾可趁著假期訪古探舊，重溫昔日風華。