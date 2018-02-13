〈台北都會〉下班尖峰賞燈高峰 多搭大眾運輸

2018-02-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節於二月廿四日至三月四日，於北門廣場、中華路及西門紅樓一帶登場。台北市交通局表示，根據經驗，晚間六時至九時下班尖峰時段，也正好是賞燈人潮高峰，周邊道路易塞車，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往賞燈。

配合三月三日花車大遊行活動前置作業，二月廿六日上午九時至三月三日下午一時止，洛陽街南側、西往東方向封閉一車道，該側路邊停車格及人行道皆禁用。

此外，燈節期間，中華路於開封街口端的景觀人行陸橋，僅開放國小學童於上、下學等時段通行。忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行人穿越道，則全日禁止通行；秀山街由停車場出入口至衡陽路口，每日六時至廿四時封閉。

二月廿四日開幕當天下午四時至晚間八時，及三月四日閉幕當天下午五時至晚間九時卅分，成都路、漢中街、衡陽路等道路部分路段封閉，中華路西側（鄰近成都路口）計程車排班區取消，行經上述道路公車將配合改道。

三月三日花車大遊行，中華路、成都路、康定路、漢中街、衡陽路等道路部分路段封閉，周邊道路也將配合管制。

交通局提醒，替代道路包含東西向可改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路；南北向可改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。