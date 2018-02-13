〈台北都會〉3犬手牽手 台北燈節主燈「幸福魔力狗」亮相

2018-02-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節二月廿四日在西區登場，北市府昨公布主燈「幸福魔力狗」，高五公尺，加上底座約三層樓高的「幸福魔力狗」，由三隻可愛的台灣犬手牽手環繞組成，三隻台灣犬分別繪著金、銀、紅等三種顏色，象徵著城市及凱達格蘭族圖騰。

雷同日人作品？設計師︰成品絕對不同

對於外界質疑主燈與日本藝術家奈良美智作品有些雷同，設計師、金曲獎最佳專輯包裝獎得主陳政守說明，「幸福魔力狗」發想自台灣犬，盼呈現幸福氛圍，才選擇閉眼造型，從一開始的嬉戲到現在手牽手模樣，經歷多次修改，最想做成窩在一起的型態，但材質恐怕承受不了重量才作罷，「有人說跟奈良美智作品很像才去找圖片看，唯一像的地方大概就都是白色吧」，他認為上色後的成品絕對能看出不同。

真人歌舞秀 營造嘉年華氛圍

擔任燈節藝術統籌的蘇打綠團長何景揚（阿福）透露，今年主燈除了每半個小時的燈光秀外，每一個小時都還會有一次真人歌舞秀，一次將出動十多人，營造遊樂園般的嘉年華氛圍。

九大主題燈區 採雙主場設計

根據觀傳局規劃，今年共有九大主題燈區，且主燈採雙主場設計，除了西門町的「幸福魔力狗」外，北門則有光雕，以及廿盞台灣土狗分身影燈，屆時將圍繞在北門四周，分身還將隨著燈光變化，呈現追、跑、玩、跳等模樣，民眾不僅可近距離觀賞，還可和狗狗合照。

另外還有隱藏版小驚喜，例如在「一期一會」燈區，表達的是以前元宵節是為了祈福點燈，這次特別結合互動科技，當越多人觸碰裝飾上的燈泡，燈飾中心的月亮升到一定高度，就會有舞群現身帶來歌舞表演；阿福強調，「這是限定版的，只有月亮升到一定高度才會出現。」

此外，地景裝置創作設計師成若涵出身大稻埕，這次她以長輩對於台北舊城區的回憶，和台北監獄受刑人共同創作，透過紙雕花燈講述台灣故事。

市長柯文哲昨主持主燈亮相記者會後受訪，他笑說「還好、還好，沒有太奇怪，看起來四平八穩」；去年的主燈「小奇雞」太新潮。

柯文哲表示，燈節舉辦的時間很緊湊，等於是要測試北市府公務員緊急動員的能量，到現在為止就是按部就班，由於目前主燈還在嘉義趕工，最後結果還是要等擺上去才知道效果怎麼樣。