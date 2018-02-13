〈北部〉花蓮觀光業自救 機+酒1800元起跳

2018-02-13

〔記者游太郎／花蓮報導〕受到0206震災影響，花蓮地區慘遭退房狂潮，觀光業者急自救，理想大地、花蓮翰品等飯店業者，紛紛自拍正面影片信心喊話，並發起「一人一宿愛花蓮」行動，希望讓花蓮重新站起來。

超值專案 初六起到6月底

長期經營花蓮高爾夫球團的金軒閣旅行社，昨天整合立榮航空及合作的觀光飯店、民宿業者，包括花蓮翰品酒店、美侖飯店、白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅等，響應「一人一宿愛花蓮」行動，並宣布自農曆年後廿一日（初六）至六月底，推出超值專案，每人新台幣一千八百元起，含北花來回機票各一張和觀光飯店或民宿住宿一晚（雙人成行、兩人一室），希望號召國人以行動支持花蓮，限額一萬名，售完為止。

限額一萬名 售完為止

金軒閣旅行社顧問陳慧珍表示，看到好山好水的花蓮遭受重大天災，真的很難過及不捨，尤其網路上還有不少危言聳聽的地震謠言風傳，讓原應是旺季的農曆年節業績狂瀉，身為觀光產業一份子，希望可以盡一分心力。

陳慧珍強調，不論未來政府對旅行社推動花蓮成團的補助金額多少，將不計盈虧，只希望在這個非常時期，能夠讓消費者重拾到花蓮觀光的信心，並讓花蓮觀光業者感受到遊客的溫情，以行動支持「一人一宿愛花蓮」！更多詳情及資訊可洽金軒閣旅行社（03）853-0161。

包括花蓮縣觀光協會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會、中華民國民宿協會全國聯合會、花蓮縣民宿協會及花蓮縣休閒旅遊協會昨天發出聯合聲明強調，花蓮不幸遭逢震災，除為受災戶及罹難者致哀，但在各界重建家園並守護花蓮的同時，網路上陸續出現危言聳聽的地震謠言，真的心如刀割，沉痛地提出呼籲，政府應該出面闢謠，及時遏止傷害花蓮的謠言，繼續在網路散播和發酵。