〈北部〉苗栗功維敘隧道迎春 客家展演打頭陣

2018-02-13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕以夢幻七彩隧道著稱的苗栗市功維敘隧道，苗栗市公所去年斥資仿功維敘隧道工法新建「尚禹橋」紅磚拱橋，與另一端的七彩隧道相映成趣。苗栗市公所十六日至二十日首度在尚禹橋月台規劃客家藝文展演，歡迎民眾到功維敘隧道「旺福迎新春，隧隧平安」過好年。

16日起在尚禹橋登場

功維敘隧道有一百一十四年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百四十一公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，經過苗栗市公所整修及苗栗縣政府在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，三年多來，吸引許多遊客造訪，成為爆紅的景點。

苗栗市公所去年向交通部觀光局爭取二千多萬元經費，在功維敘南側三湖道入口對面增設廁所、停車場、北窩古茶亭，還增設一座仿功維敘隧道的磚砌漿砌之工法興建紅磚橋，命名為「尚禹橋」。

苗栗市公所指出，十六日初一將安排大襟客客家文化藝術協會演出開春八音吹新年、十七日初二有客家創作歌手表演＋二胡及造型氣球秀、十八日初三苗栗縣客家曲藝推廣協會將演出客家曲藝鬧連天、十九日初四林展逸曲藝文化團隊將演出客家世界一家親、二十日初五新北市客家美聲演藝團將表演律動客家．精彩一百。

十六至二十日在尚禹橋月台及奉茶亭周邊還有客家美食、伴手禮展售會，隧道南口則有街頭藝人表演、三湖道南側入口則有電動腳踏車租借，苗栗市長邱炳坤邀請民眾到功維敘隧道迎新春。