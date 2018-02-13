〈北部〉竹縣新樂大橋通車 遊尖石更便捷

2018-02-13

〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣竹五十八線起點的新樂大橋完成改建，昨天趕在過年前通車了！

原僅5米寬 通行、會車不便

新樂大橋從不到五公尺寬的一車道，改建成雙向、兩車道，讓當地居民與想前往北得拉曼巨木林區、鴛鴦谷瀑布、甕碧潭瀑布的遊客，出入更便利、安全。

新竹縣政府表示，新樂大橋全長約兩百公尺，原來的舊橋建於民國七十年，橋面淨寬只有四．八公尺，會車困難且不符合單一車道雙向通行的路寬標準，也威脅到新樂國小師生通行安全。

鋼筋裸露鏽蝕 中央補助改建

由於每逢颱風季溪水暴漲，長期遭湍急河水沖刷下，橋梁鋼筋裸露鏽蝕，橋墩的混凝土表面剝落。縣府因此爭取中央補助改建，前年七月初開工，今年一月中完工，昨天通車。

人車分流 新樂學童上學更安全

縣府工務處表示，新橋除車行路面拓寬到七公尺、雙向通行，兩側路肩區還設置各一．二公尺寬的人行道，人車分流，新樂國小學生上學更安全。

此外，橋梁兩側新設兩座橋台，臨一二○號縣道處採廣角喇叭口設計，可增大往返車流駛入橋梁區段和行駛時的轉彎動線，結構設計也加大行車視距，增進行車及用路人的安全。

新竹縣長邱鏡淳說，雖然預算有限，但縣府對道路養護很重視，每年在原鄉投入五千萬元預算。

交通部公路總局新竹工務段段長顏建忠說，這座大橋代表中央和地方攜手合作很好的典範。

昨天在通車典禮上，邱鏡淳與尖石鄉長雲天寶、縣議員范坤松、林光榮、趙一先等，攙扶著尖石鄉九十五歲阿婆許阿愛、八十七歲阿公朱錦昌共同剪綵且一起走過新橋。