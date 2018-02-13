〈北部〉南崁溪護岸整治、自行車道動工 明年6月完工

2018-02-13

〔記者許倬勛／桃園報導〕為整治南崁溪及串連自行車道斷點，市府爭取前瞻基礎建設計畫補助一億四千萬元、自籌六千萬元，昨天動工進行經國二號橋至大檜溪橋間的水質淨化工程、護岸整建並新建印象大橋，市長鄭文燦說，工程可於明年六月完工。

桃園區新埔里長官正平表示，南崁溪水汴頭段過去缺乏整治、環境髒亂，少有居民會靠近，且自行車道從經國二號橋到大檜溪橋間仍有斷點，騎乘單車的民眾得被迫騎上車流眾多的經國路及慈文路，相當危險；市府除了整治南崁溪，更將自行車道斷點串連，里民們都很期待。

鄭文燦表示，南崁溪是桃園的生命之河，市府推動「南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游」斷點整合計畫是末段工程，完工後可結合小檜溪重劃區及經國重劃區的親水綠帶，從龜山、桃園、水汴頭到南崁將有綿延廿一公里的親水空間。

他說，南崁溪斷點整合計畫將上、中、下游以不同工法整治，上游舊路坑溪透過河階設計為低衝擊開發（ＬＩＤ）的示範區；中游進行河岸拓寬與浚深等工程；下游水汴頭段將進行水質淨化工程，設置攔河堰，將可產生約十一公頃的水域空間；而出海口的彩虹橋，未來會結合竹圍漁港臨水環境改善計畫一併整治；市府另在南崁溪施作朝陽公園礫間水質淨化工程與舊路坑溪礫間帶工程，讓水質改善以打造親水綠帶。

市府水務局副局長耿彥偉表示，新建的印象大橋含坡道總長六五五公尺、寬五公尺，自行車道將以Ｓ型從橋面上方通過，不僅呈現河流彎曲之美，民眾更可透過立體的車道通過下方車流，體驗「空中騎乘自行車」的樂趣。