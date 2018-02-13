〈北部〉桃園燈節史努比搭機捷 三民公園主燈亮了

2018-02-13

昨晚試燈 為花蓮災民祈福

〔記者陳昀／桃園報導〕史努比花燈搶先看！今年桃園燈節引進美國原版授權的史努比，將於廿一日（大年初六）開幕，一連展出十二天至三月四日，南崁溪畔四個燈區都設置主題花燈，桃園燈區三民公園主燈區的主燈昨天率先試燈，立於青溪橋旁的「史努比在桃園」主燈，呈現史努比趴在機場捷運紫色直達車廂上，迎著風耳朵揚起的模樣十分可愛，吸引不少民眾搶先拍照；市府試燈之際也為花蓮震災民眾祈福。

桃園燈節今年以南崁溪為主軸，結合沿線的龜山星月橋、桃園青溪橋、桃園汴洲之美橋、蘆竹竹夢橋周邊規劃四大燈區，並取得「PEANUTS／花生漫畫」授權以其主角史努比（Snoopy）為狗年燈會主角，各種造型花燈繽紛亮眼，連日來吸引眾多市民於白天就前往拍照。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，為展現桃園多元族群及豐富文化，桃園三民公園主燈區以「桃園地球村」為主題，除了「史努比在桃園」主燈，另有結合世界各地風俗的「世界風情」造型花燈，由一百五十公分高的史努比舉旗展示世界五大洲特色，入口處就有「史努比與朋友歡迎你」，還有查理布朗、糊塗塌客等角色造型花燈。

楊勝評說，除了史努比，桃園主燈區還有以運動為主題的「活力桃園」、以光雕投射天幕的「閃耀美好」、「幸福城堡」的花嫁新娘、「柿柿如意」祈福燈林等十一種主題燈區。

燈節初六開幕 可免費接駁

楊勝評指出，燈節期間，市府規劃台鐵桃園站至桃園主燈區的免費接駁車讓遊客往返，其餘燈區停車場也都有接駁車往返。

楊勝評表示，另三處燈區各有特色，龜山燈區「新星智慧城」設在第一河濱公園，打造「亞洲．矽谷」主題的四大燈組，有正在打字的史努比，或史努比開著路平機「壓馬路」，趣味呈現政策成果；水汴頭燈區位於汴洲之美橋周邊，以「購物新天堂」為主題，走浪漫路線，以愛心、彩虹及禮物為元素；蘆竹燈區位於竹夢橋，名為「花彩新天地」，各式花燈融合了桃園國際機場與農業的草花、稻米、埤塘等特色。