〈中部〉初一、初二 626處定點定時收垃圾

2018-02-13

初三停收 初四恢復清運

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節期間，台中市僅初三停止清運垃圾，其餘改為白天收取或定點收取，初四恢復正常。年前因民眾大掃除，垃圾量暴增，后里焚化廠昨進廠垃圾車暴增至四百車次，車輛大排長龍，要排三個多小時才能將垃圾送進廠，議員開罵，環保局表示，過年前垃圾較多，平常每天約有兩百六十車次進廠，昨則暴增至四百車次，已啟動暫置措施，將部分垃圾先行載運至掩埋場，以紓解塞車情況。

為維護市容環境整潔，環保局春節連假期間將加強垃圾收運服務，十四日小年夜是週三，原本清潔隊固定休假，當天將維持正常收運；十五日除夕改為日間收運，初一、初二則在全市開放六百廿六處定時定點收運，初三（週日）停止收運，初四開始正常收運。

年前垃圾增 焚化廠塞車

但年前民眾大掃除，垃圾量大增，后里焚化廠前昨大排長龍，約四十輛垃圾車停等在焚化廠前，有的垃圾車上午十一點四十分到場，下午三點半才進廠倒完垃圾，不僅清潔隊員抱怨浪費時間，連路過民眾也覺得太離譜。

市議員蕭隆澤表示，市府要求清潔隊準時收取垃圾，但清潔隊人員將垃圾載到后里焚化廠，卻要花那麼多時間排隊，如何準時？每年農曆年前，因民眾習慣大掃除，導致垃圾量暴增，市府應事先規劃配套、提前因應，以免大排長龍的情況一再發生。