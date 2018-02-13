〈中部〉梨山至武陵賞櫻專車 電子票券啟用

2018-02-13

手機預約訂票 不用排隊等候

〔記者歐素美／台中報導〕二月十六至廿五日是武陵農場櫻花季，以往民眾上山賞櫻要搭乘豐原客運梨山賞櫻專車，得到梨山遊客中心買票，有時一排就是五、六小時，豐原客運今年首次啟用QR電子票券，民眾利用手機預約訂票不用等。

中橫公路谷關到德基路段中斷後，豐原客運六五○六號「幸福巴士」廿年來行駛豐原經清境農場、武嶺、松雪樓至梨山，全線一百六十七公里，行駛時間約五個半小時，每天上午九點十分從豐原站發車，一天一班。民眾若要到武陵農場，可於下午四點五十分，在梨山轉搭六五○八號公車，行駛路線約廿五公里，車程一小時；隔天清晨六點半，再從武陵農場搭乘六五○八號公車到梨山，再搭六五○六下山。

武陵農場於一○一年實施櫻花季交通管制後，豐原客運除固定班次外，櫻花季期間加開梨山到武陵賞櫻專車，每天上午七點、九點半及下午一點共三個時段，依人數多寡加開班次，並於每天下午六點開賣隔天票，許多民眾為了到武陵賞櫻，常常中午就必須到梨山遊客中心排隊等候買票，有時一排就是五、六小時。

豐原客運今年首次啟用QR電子票券，民眾只要利用手機下載「巴士趣」App，即可透過網路預約和線上付款，購買梨山到武陵農場的賞櫻專車來回車票及武陵農場門票，上車時出示手機QR code即可搭乘。

豐原客運董事長林伯洋表示，這項全國客運業者首次QR電子票券將於二月一日啟用，今年武陵櫻花季遊程套票目前已賣出八成，成功紓解遊客現場排隊人潮，預計今年第二季起，將進一步開放一般時段的「幸福巴士」訂票，讓往返梨山及台中的旅客不用擔心，到了車站卻因乘客太多搭不上車，保障旅客乘車權益。