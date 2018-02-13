〈中部〉除夕起連5天 路邊停車不收費

2018-02-13

計程車費率 即起加價50元

〔記者黃鐘山／台中報導〕春節連假，中市各大商圈及熱門景點實施交管，並在火車站、轉運站周邊設置接駁公車，計程車費率即起至廿日循例加收五十元，路邊停車格、停車場除新光三越、大遠百商圈外，其餘十五日至十九日暫停收費，市區公車十五日至廿日減班服務。

交通局長王義川昨在市政會議表示，高鐵、台鐵和國道客運於春節加開列車，市府在各火車站、轉運站周邊設有接駁公車；另為配合台中車站廣場改造工程，台中客運與多家客運聯營的六一八七路、六一八八路、六八九九路、九○一○路、九○一二路、九○一五路、九○一六路等路線，已調整至國光台中轉運站。

逢甲商圈停車場亂喊價 將稽查

春節計程車費率比照去年，以平日照表收費再加收五十元，實施期間為十一日至廿日，若計程車不按規定違法喊價，將開罰九千五百元；針對逢甲商圈停車場喊價亂象，交通局強調，計時每小時五十元、計次單次三百元為上限，將加強稽查開罰。

路邊汽機車停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，十五日至十九日暫停收取停車費；新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格，以及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格與柵欄機管制停車場，仍需收費。

春節期間，熱門觀光景點、運輸場站、百貨商圈等，交通局將實施交通管制；除夕至初五將減少部分路線公車班次，讓辛苦的司機可以輪休，並視營運需求依比例做調整。

市府並透過區域交控平台，於國道、台七十四匝道易壅塞路段設置觀察點，依車流狀況啟動應變機制，適時疏導車流；台灣大道交流道及大雅交流道增設引導牌面，分散車流，盼有效紓解春節交通。