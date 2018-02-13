〈中部〉避免酒駕南崗工業區 過半廠商未辦尾牙

2018-02-13

改發禮金或禮券替代

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了歲末尾牙季節，礙於酒駕可能害人害己，加上有廠商聽過因酒駕全身癱瘓的南投縣「勵志演說家」陳文昭的演講，以自己慘痛的教訓作為勸戒世人的範例下，南崗工業區今年高達二分之一以上的廠商未辦尾牙，改發放員工禮金或禮券方式替代。

在過三天就是除夕圍爐的日子，南崗工業區係南投縣規模最大的工業區，廠家數約四百五十家，以往春節前，廠商多半會舉辦尾牙宴慰勞同仁的辛苦，使得園區熱鬧滾滾，今年則顯得十分冷清，原來是過半的廠商都未辦尾牙，原因也耐人尋味。

擔心員工酒駕 害人又害己

據南崗工業區服務中心側面了解，絕大多數企業主知道酒駕的嚴重性，有的人也聽過陳文昭的演說，知道他因酒駕肇禍全身癱瘓的故事，很擔心員工喝了酒開車，萬一還肇事，不單是員工本身責任問題，老闆往往也難辭其咎，致贈員工禮金或禮券，不但實用，也較無後顧之憂，金額從五百元至一千元不等。

對於老闆不辦尾牙宴改發禮金，員工反應不一，有的認為老闆思慮周到，現金還是比吃喝好，但有員工認為年前不辦尾牙宴，少了一點歡樂氣氛。

酒駕取締 警年關勤務重點

南投地檢署及警察局交通隊統計，去年南投交通事故發生件數總共有一萬四千多件，其中，一千九百多件、約二千人涉及酒駕被依公共危險罪究辦；另五十四件造成五十七人死亡之中，也有十三件、十三人係酒駕死亡，令檢警不敢掉以輕心，重申酒駕取締仍是年關勤務重點工作，呼籲民眾勿心存僥倖，以免得不償失﹗