〈中部〉流浪狗變「明星」 蔡慶榮樂當星爸

2018-02-13

記者丁偉杰／專題報導

嘉義黎明狗學校「狗校長」蔡慶榮帶領的「黎明狗明星戲團」，團中的狗明星多是認養的流浪狗，數量曾達十幾隻，隨著毛小孩年紀增長，目前剩四、五隻，最近他從台南市流浪動物保護之家認養數隻流浪狗，正在培訓，希望有朝一日成為第五代明星狗，也能在嘉義縣家畜疾病防治所舉辦動物保育活動時，擔任宣導大使。

曾有動保人士認為，流浪狗被送到保護之家後，不應限制其行動，但蔡慶榮解釋，流浪狗在野外生活已久，在愛護動物的前提下，透過正確的訓練，讓牠們學習該有的規矩，有的訓練為工作犬，被畜牧場認養，有的找到認養家庭，他與動保人士之間雖有觀念衝突，但經過溝通，對方最後也能理解。

「現在的人對待家裡的狗狗極盡寵愛，就像自己的小孩一樣。」蔡慶榮分享與毛小孩正確互動的方法，無論面對哪一種狗，用愛和狗培養感情、跟狗講話，透過聲音、肢體語言等技巧，訓練愛犬基本服從如坐下、趴下、過來、腳側行進等，享受與毛小孩互動的樂趣。

蔡慶榮用一生愛狗、訓狗，更將犬類知恩圖報的精神身體力行。蔡是全國最大訓犬門派「邱家班」的第四代傳人，經營高雄市泰源警犬學校的許金生是他的師父，蔡把恩師、師母視如自己的父母親般敬重，多年來保持密切聯繫，去年底師母病逝，讓蔡慶榮夫妻心裡很不捨。