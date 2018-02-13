〈中部〉出身放牛班 「狗校長」訓犬豐富人生

2018-02-13

記者丁偉杰／專題報導

迎接狗年到來，嘉義黎明狗學校校長、六十二歲蔡慶榮與妻子楊堉如的人生與毛小孩結緣甚深。「我喜歡舞台人生，就把狗帶上舞台。」累積四十四年訓犬經驗，蔡慶榮訓練的犬隻超過兩千隻，經營的「黎明狗明星戲團」受邀演出逾兩千場次，狗明星特技表演更帶給大小朋友歡笑聲，讓夫婦倆的人生多采多姿。

蔡慶榮18歲入行 訓練逾2千隻狗

蔡慶榮是國內訓犬界風雲人物，十八歲拜師投入訓犬行列，靠著不斷學習，取得公認訓練師範（訓練士最高等級）等資格證書，曾任嘉義縣警察局警犬隊主任教官，現任台南市政府防疫處動物之家講師、訓練師及嘉義縣家畜疾病防治所校園犬行為訓練師等。

「狗明星演出是商業表演，表演時幫忙政府向觀眾宣導養狗的正確觀念，以領養代替購買，養牠、愛牠就不要遺棄牠。」蔡慶榮出身嘉義縣新港鄉月眉村，求學時都讀放牛班，出社會後，靠著訓練犬隻闖出事業一片天，感念受到各界照顧良多，遂善用他的專長來回饋社會。

校園邀開課 帶狗明星當「助教」

中正大學在前、去年開設環境教育與動物保護研習課程，同時協助嘉縣家畜所推動犬隻訓練及合作送養等，家畜所聘請蔡慶榮對流浪動物收容所員工及學子講課。上了幾堂課後，他發現大家對課程內容提不起精神，後來帶著狗明星到校輔助教課，達到寓教於樂的效果。

研習課程結束後，蔡慶榮與家畜所獸醫師、學員帶著毛小孩，進入嘉縣的國中、小校園，對師生宣導動保觀念，屬教育、公益性質的演出，有別於商演，讓這份關懷毛小孩的力量變得更有意義。

除了專業訓狗，蔡慶榮也擅長薩克斯風、長笛、吉他等樂器，二年前到嘉義市社區大學報名學小提琴，校長江義雄知道他的訓犬經歷豐富，去年邀請他開課「狗的世界與訓犬大解密」，學員回響熱烈，今年三月將再度開課「狗狗快樂上學去」，與大家分享如何與毛小孩互動相處。