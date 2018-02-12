〈南部〉土壤液化區精密圖資 年後討論公告時間

2018-02-12

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年前○二○六地震後，經濟部中央地質調查所公告比例尺1/25000的土壤液化潛勢圖，台南市政府也委託成大及顧問公司製作更精密、比例尺1/2500的圖資，第一階段針對安南區等六個行政區域已經大致調查及審查完成，預計農曆年後討論公告時間。代理市長李孟諺表示，斷層、液化區房屋應加強健檢及耐震補強，希望中央制定相關法規保護人民安全。

六行政區 可望三、四月公告初級審查結果

○二○六台南地震引發全國關注土壤液化區議題，花蓮地震後，相同議題再度受到民眾關心，工務局表示，南市第一階段已針對安南區、北區、中西區、新市區、永康區及東區，在原有的公共工程及民間建築鑽探資料之外，再補充鑽探三百一十二個點，目前已經分析完畢並審查兩次，年後內部再討論，確認有無需要局部補充之後，有機會和北市一樣，在三、四月公告初級結果，屆時除了市府網站，也會與地調所連結，市府並將設置專線，輔導民眾查詢，也會針對相關的六區舉辦說明會。

南市精密版圖資原本預計在二○一六年底公布，工務局指出，當時全國包括台南市、高雄、台北、新北、屏東、宜蘭等六個縣市都同時展開鑽探作業，可動員的機具人力能量不足，因此進行時間較長，週一中央地調所將召集各縣市開會了解進度。

第二階段將再針對安南區台十七線以西、安平、歸仁、關廟、新化、安定、善化等九區，補充鑽探三百三十五個點，預計三、四月招標進行後續擴充作業。

李孟諺表示，政府對斷層帶或液化區內的飯店、醫院等公共建築，應採取更強制的手段，由政府補助，要求業者必須完成耐震補強才能營業，以確保民眾安全，而其他房屋也應進行評估及補強，由於並非市府力量可以做到，將向營建署提出建議，希望有通盤性的政策，由中央制定法規，讓各縣市依循，否則市府也會考慮擬訂自治條例加以規範。