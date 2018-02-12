〈南部〉大型醫院春節多休診 急診不打烊

2018-02-12

〔記者方志賢、黃旭磊／高雄報導〕農曆春節期間，高雄各大醫院多從除夕或除夕下午暫停門診，大多須等到初四才恢復正常，但急診都不打烊，衛生局也提醒慢性病患要準備好足夠藥量，維持正常作息，不要因過年放縱飲食、熬夜，以免病情惡化，過年還要掛急診，影響過節氣氛。

高市衛生局彙整各大醫院春節期間門診開診情況，除夕上午，義大醫院、健仁醫院、部立旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、左營分院、市立民生、聯合醫院等仍有看診，除夕下午到年初三休診。

年初二到年初五上午，高雄長庚內、兒科各開設一診，高雄榮總初四、初五上午特別門診內、外、婦、兒科各一診，高雄榮總除夕到初五上午加開上午類流感特別門診。

凱旋醫院除夕到年初三休診，十九、廿日（初四、五）上午、下午各一診，上午八點到中午十二點，下午兩點到五點半，而休診期間，民眾如需就診請由福成街急診處進出。

高雄市衛生局醫政科長莊輝同表示，春節期間各大醫院多從除夕或除夕下午開始暫停門診，大多到初四才恢復正常，但市立鳳山醫院、大東、杏和及建佑醫院等，除夕到初五都維持有門診，春節期間岡山醫院上午內科也有門診。

衛生局提醒，慢性病患春節藥量要及早備妥，以免藥物中斷，年菜要低油、低鹽、低熱量，不要大吃大喝，熬夜過度勞累，要按時服藥，注意自身健康，平安過好年。