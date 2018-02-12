〈南部〉快疏部隊成軍 春節塞車馬上排除

2018-02-12

高市警局首創 即起至20日執行

〔記者黃良傑／高雄報導〕春節假期即將來臨，為因應瞬息萬變的交通狀況，高雄市警局特別成立「快疏部隊」，即日起啟動至廿日為止，並分成三級，針對各種不同態樣交通壅塞狀況，即報、即派、即援、即疏，避免塞車狀況擴大，減少民眾行車時間，「交通快速疏導部隊」是高市警局首創，希望機動排除都會壅塞的交通。

交通大隊表示，高市警局春節期間成立「交通快速疏導部隊」（簡稱快疏部隊），「快疏部隊」以交通警察為主力，不同於現有的「快打部隊」成員，由各分局派出所、交通組、義交人員，以及交通大隊員警合組，分成三級單位，包括單一分局轄區，若發生交通阻塞狀況，由該分局快疏部隊負責。

當交通壅塞狀況嚴重，影響鄰近分局轄區交通，同時啟動鄰近分局快疏部隊支援，兩個分局合力交通疏導；一旦交通壅塞狀況非常嚴重時，一次啟動三個分局的快疏警力，屬最高一級，研判此狀況應為重大車禍，且位於三個區的交接處。

警方指出，春節期間「主幹道交通事故」、「國道交流道壅塞」、「風景遊憩區壅塞」、「警廣重大路況通報」等四大情況，民眾可撥打110、警廣或APP報案系統，將由轄區分局先行啟動快疏部隊到場處置，現場指揮官再依現場警力、交通狀況研判是否提升Ａ級或Ｂ級，由市警局調度鄰近分局快疏部隊支援。

交大指出，春節期間「快疏部隊」的構想，源自警察局長何明洲的創舉，春節期間針對各種不同態樣交通壅塞狀況，立即通報、派遣、支援、排除，避免塞車狀況擴大。

交流道、風景區、商圈列目標區

大隊長黃耀煌表示，春節期間針對交流道接平面道路，以及崗山之眼、西子灣、旗津等十一個風景區，廟會及人潮多的商圈路口，也是機動快速疏導的目標區，未來重要節日或連續假期，臨編的快疏部隊不會解散，繼續為交通順暢打拚。

此外，春節期間高市各觀光景點車多壅塞，建議多利用公共運輸工具，開車出發前務必先檢查車輛狀況，多利用即時交通網、手機APP「高雄任我行」、省道即時交通資訊網查詢交通資訊，才能避開壅塞路段。