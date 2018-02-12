〈南部〉信徒闖入出火進行「過火」 遊客傻眼

2018-02-12

墾管處：違法使用將開罰 盼自重

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通）中，剛通過將把出火風景區劃出國家公園範圍外，日前竟有廟宇信徒佔據景區，直接在火源地進行「過火」儀式，令大批到訪遊客傻眼無法參觀，墾管處重申，「出火」在今年六月公告前仍屬國家公園範圍，違法使用將依「國家公園法」開罰，盼民眾自重。

屏縣府：若接手 規劃民眾貼近了解

「四通」劃出後可能接手管理的屏東縣府觀傳處表示，「出火」景觀區一直有遊客闖入火源區問題，未來如撥交縣府管轄，將妥善規劃民眾貼近了解出火，滿足遊客好奇心及景觀維護，避免不了解情況下亂闖或破壞景觀。

遊客投訴影片中，看到共約十五人的宗教團體，部分站在出火外圍觀禮，約七名疑似乩身及法師在火源內「過火」，甚至起乩進行儀式，雖是寒假遊客到訪期間，卻沒有人敢靠近，儼然把風景區變身道場。

投訴人：帶頭者還說「不用管別人」

投訴遊客老陳說，這群宗教團體行徑離譜，帶頭的人還跟信眾說「不用管別人，自己想怎樣就怎樣。」然後一群人就跟瘋子一樣，唱很奇怪的歌跟舞蹈，把風景區當自己的家一樣，嚇得遊客都沒辦法靠近，現場看得真的快吐血。

針對民眾投訴出火變道場，墾管處處長劉培東表示，「四通」公告實施前，出火景觀區目前仍屬國家公園範圍，這類闖進禁止進入範圍「惡搞」行為，依「國家公園法」可開罰三千元，民眾發現這類違法行為，可通報保七總隊第八大隊員警取締。