〈台北都會〉娜魯灣文化節 盼轉型各族自辦祭典

2018-02-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市共有一．六萬位原住民，由於北市的族人分布零散，北市原民會每年都會舉辦以一族為主題的「娜魯灣文化節」，邀請凝聚十六族原民，但歷年出席人數固定約兩千人，活動績效曾被市議會檢討，原住民族人甚至認為，當年度活動主題與自己的民族無關，而不願出席，讓活動面臨轉型壓力。阿美族紀錄片導演馬躍．比吼建議，與其十六族一起舉辦，不如將預算平分給各族舉辦自族祭典，對文化傳承意義更大。

馬躍．比吼說，自己擔任台南市原民會主委時，就將預算分給各族自行舉辦祭典，聯合豐年祭原本只能吸引一千人，改為各族各自舉辦，大家拉攏各自親友，整體人數還超過一千人，「人數變多，經費不變！」

台灣原住民族政策協會理事長伍杜．米將則認為，舉辦聯合豐年祭缺乏文化傳承內涵，市府及民代應思考轉型；更指出許多原住民族協進會仰賴政府預算才舉辦活動，實質文化內容空洞。

原民會︰不宜貿然廢止

原民會主委陳誼誠直說，北市阿美族最多，但多年前就以此舉辦過娜魯灣文化節，族人很擔心還要等很多年才能再辦。但他表示，娜魯灣文化節主軸為凝聚族人的競技運動會，不宜貿然廢止；原民會則朝向鼓勵民間社團舉辦自族祭典，原民會可補助十萬到五十萬元，藉此維持祭典多元性。

而北市兩位原民會議員均反對廢除娜魯灣文化節。國民黨議員李傅中武表示，不能因為大族都辦過，就忽視其餘還沒辦過的小族，支持原民會做法。他也提到，社團補助已從過去每年兩百萬提升至三百萬元，足以讓各族常態性舉辦祭典。

國民黨議員李芳儒則期盼今年能有所突破，將娜魯灣文化節及社團舉辦祭典集中在同一個月份，打造成「娜魯灣文化月」，透過擴大規模，提升族人參與度。