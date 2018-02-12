〈台北都會〉影視音實驗教育 1/3學生出走

2018-02-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲上任推動全台首創台北市影視音實驗教育機構（TMS），但二○一六年九月開辦至今，已有三分之一學生出走，包括前立委羅文嘉女兒。柯文哲昨受訪表示，實驗學校基本精神就是實驗，本來就有很高風險失敗，所以學生轉走三分之一，「我是覺得還好。」

柯︰不可能符合所有人期待

台北市影視音實驗教育機構（TMS）前年九月在寶藏巖開辦，標榜培育高中階段的影視音幕後專業人才，吸引全台各地學生就讀，首屆招收四十一名學生，至今已有十三名、三分之一學生出走，前立委羅文嘉女兒更是念不到一學期就轉學。羅文嘉今年一月在臉書貼文，說女兒決定離開原來的實驗教育機構，轉入另一所實驗教育機構；「有人因為之前看到我寫女兒進入前所實驗教育機構的文章，表示他們孩子也有興趣，為了負責與避免誤解，我必須說，我們選擇離開，是因為以我們的標準而言，該機構是不符合的。每個人標準不同、期待不同，所以仍請多了解、慎重評估。」

柯文哲昨受訪表示，實驗學校很高的性質是實驗，且做一件事本就不能一○○％符合所有人的期望，「有人喜歡、有人不喜歡，我是覺得還好。」

對於外界質疑學校辦學成效不佳，柯文哲對此解釋，實驗學校基本精神就是實驗，本來就有很高失敗風險，但他問過校長小野，第一屆離開比較多，第二屆就少很多。他也說，「台灣是個多元化社會，本來就不能要求一件事情一○○％的人都說讚。」