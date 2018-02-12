〈台北都會〉計程車春節加成 開始了！

2018-02-12

每趟加收20元 到20日24時

〔記者沈佩瑤／台北報導〕春節將至，北北基同步啟動春節計程車加成運價，台北市即日起至二月廿日廿四時，實施每趟加收廿元。台北市公共運輸處昨指出，從去年起，計程車駕駛不可再口頭向乘客要求加收費用，改以新式計費表收據金額為準，如未選取「春節加成」功能，或仍使用舊表者，應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，遇未依規定駕駛，可直接向公運處或警察機關檢舉。

使用舊表者 不得額外加收

公共運輸處表示，過往春節加成運價的廿元為「額外加收」，都是計程車駕駛口頭向乘客告知，但台北市在去年已有九十九％的計程車，更換為新式收費表，可直接在功能選項中選取「春節加成」，因此加成運價的廿元，會一併顯示在新式計費表的收據內，明細也新增專屬的春節加成欄位，計程車駕駛若未選取春節加成，或仍使用舊表者，則應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

判斷新舊表 有列印功能是新式

公運處一般運輸科長王郁凱說明，判斷新舊計費表最簡單的方式，就是有沒有「列印」功能，只要是新式計費表都可以列印收據，因此民眾在搭乘計程車時，可以此作為判斷；若司機沒有裝設新式計費表，或者未依規定跳表，卻要求加收費用，可直接向公運處或警察機關檢舉。

公運處提醒，春節期間拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以免酒後駕車發生危險。公運處強調，搭計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，若在春節期間遇有駕駛人超收車資、拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，也可撥打一九九九專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。