〈北部〉淘汰二行程機車 宜蘭報廢補助4300元

2018-02-12

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局為響應全面汰除二行程機車，今年特別加碼補助三千元，只要去年底前，設籍宜蘭縣的二行程機車報廢，除環保署補助一千元，宜縣再加碼三千元，還有車體回收獎金三百元，共可獲補助四千三百元，為全國最高。

相關補助辦法及申請表格，請至宜縣環保局網站（http://www.ilepb.gov.tw/）查詢，或致電環保局機車定檢服務專線：03-9901529，補助申請至今年底止。環局也提醒，明年環保局補助僅剩五百元，宜縣亦減為一千元。後年，中央與地方都不再補助。

補助逐年遞減 環局籲儘速汰換

宜蘭縣府環保局響應行政院全面汰除二行程機車，並鼓勵車主儘速淘汰，即日追加報廢補助金額，只要在去年底前設籍宜蘭縣的二行程機車，在今年完成車籍報廢及車體回收，將提高補助金額，每輛補助四千元，再加上車體回收獎金三百元，車主可獲四千三百元補助金。

環保局長周錫福說，環保署補助會逐年遞減，去年一千五百元，今年只剩一千元，明年五百元，一○九年起就不再補助，縣府今年首度加碼三千元，補助金額全國最高，希望車主把握機會，儘快淘汰高污染的二行程機車。

另，為鼓勵民眾使用電動二輪車，縣環保局也針對淘汰後換購電動二輪車，或新購電動二輪車提供加碼補助，補助最高三萬五千元。