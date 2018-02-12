〈北部〉宜蘭肉品市場熱絡 明拍賣突破千頭

2018-02-12

豬肉價平穩 每公斤約80元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕春節前是豬肉需求高峰期，宜蘭肉品市場今天毛豬拍賣量八百頭，明天突破千頭，是平常兩倍半。目前全縣豬源充足，每公斤平均拍賣價約八十元，價格波動不大。

宜蘭肉品市場平時毛豬單日拍賣量四百二十頭，有半數來自外縣市；端午節、中元節及春節等三大節日的需求增加，春節前夕家家戶戶趕辦年貨，肉品市場年關前最大拍賣量落在明天，十四日降為五百多頭。

「過年到，給家人吃好料！」宜蘭市陳太太說，現宰溫體豬肉，吃起來鮮甜，口感比較好，每年除夕前一天，她都向肉攤預訂上等肉，買最好肉品，給家人團圓時一飽口福；多名肉攤業者說，連日來忙得不可開交，再累也要力拚業績好過年。

根據統計，宜蘭肉品市場毛豬交易量逐年減少，十多年前單日平均拍賣量五百多頭，五年前還有四百五十頭，現在剩下四百二十頭，雖然全國毛豬在養頭數不斷減少，現在年節高峰期，卻很少發生缺豬問題。

宜蘭肉品市場說，過去消費者偏好溫體豬肉，年節需求量大，毛豬常供不應求，各縣市陷入「搶豬大戰」，近幾年健康意識抬頭，避免大魚大肉深植人心，年輕族群不排斥冷凍豬肉，拜拜用鮮花水果取代魚肉比例增加，溫體豬肉銷售量下滑，傳統市場肉攤生意受影響，年節前夕肉品市場電宰場「挑燈夜戰」盛況不再。

肉品市場說，宜蘭春節所需豬源已經備妥，與往年相較，拍賣價格沒有太大變化，請大家放心。