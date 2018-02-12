〈北部〉菲籍看護震亡 友瞻仰遺容淚崩

2018-02-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕○二○六強震重創花蓮，不幸罹難的廿八歲菲律賓籍看護美樂蒂（Melody），因家境困苦來台工作，今年五月將滿三年，卻不幸命喪花蓮。一同來台工作的摯友珍妮佛（Jennifer）聞訊後，昨偕同友人到靈堂致意，還要求瞻仰遺容「說話」，不捨讓美樂蒂孤伶伶地躺在遺體室，在靈前一想回憶情同姊妹的情誼，讓這群友人淚崩。

美樂蒂因家境困苦，並為籌措癱瘓丈夫的四十五萬元醫藥費，兩年多前獨自來台工作，受雇住在雲門翠堤大樓的日籍大久保夫婦家，擔任看護照顧大久保淑珉的丈夫與胞弟。

六日強震中大久保夫婦等人幸運獲救，美樂蒂卻不幸罹難，被搜救人員發現卡在七樓房間的衣櫃內，一直把美樂蒂當成家人的大久保夫婦聽聞噩耗後，忍不住痛哭；情同姊妹的珍妮佛也因看到地震新聞，連日來不停尋找她的蹤影。

珍妮佛輾轉得知美樂蒂的靈堂設在花蓮市立殯儀館後，昨天下午偕同四名友人前往悼念，一見美樂蒂照片擺在靈堂上時，她眼眶裡滿是淚水，直說：「她是個好人」，除盡心在工作外，人緣也相當好、朋友很多，是相當貼心的一位妹妹。

珍妮佛說，美樂蒂在菲律賓與她都說同語系語言，來台後一起受雇花蓮，工作二年多來情同姊妹，彼此分享工作心得及出遊點滴，回想聽聞她罹難消息時實在不可置信，難過到現在才敢來探視，今天也將會有廿多名菲律賓籍友人參加公祭，送美樂蒂最後一程。

美樂蒂因菲律賓老家生活困頓，在家屬四處湊錢下，只夠哥哥一人搭機來台料理後事，目前已在辦理護照、簽證，預計十四日抵達台灣。