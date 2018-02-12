〈北部〉自來水管線破管多 花蓮4千戶未復水

2018-02-12

賴揆要求3天內完成搶修

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮震災進入第六天，由於自來水管破管多達三百多處，目前仍有四千戶無水可用，行政院長賴清德昨天到花蓮市聽取自來水搶修進度，希望自來水公司加緊補修能在過年前，讓花蓮有水可用，並要求在三天完成搶修。

花蓮地震把市區自來水管震得破管，漏水多達三百多處，有的水管猶如被炸過，災後第六天仍有四千戶無水可用，主要集中在舊市區、國聯地區。自來水公司連日來為找出地下破管點，從西部急調廠商、工作人員五百多人到花蓮支援，二十四小時輪班搶修，七十多名測漏員日夜輪班找處漏水點。

賴清德說，地震除了建築物倒塌、人員傷亡，地底下的自來水管，不管是大管、中管、小管都受到破壞，他以台南市經驗，地震過後有上千處水管破裂，停水時間達到十五、六天，當時也是動員各地自來水工程人員投入。在無法供水期，即啟動水車送水到府、水車巡迴。他將這些經驗分享，讓花蓮人生活能上規軌。

在地人架網站 回報水況系統

立委蕭美琴說，各式災情中，格外重視自來水的搶修。她舉例，像是尚志橋下兩條六百mm送水幹管漏水，搶修空間狹小、大型機具無法進入，好不容易修妥一個大管線，卻又發現更多地方損壞。她也感歎，台灣是科技國，卻在自來水管線維修還很「傳統」，希望這次透過在地青年冬雨晴、陳哲銘自行架設「花蓮大震自來水況回報系統」，能助專業人員加快搶修。

不銹鋼耐震管價高 恐難汰換

自來水公司董事長郭俊銘簡報說，這次震災搶修，就從西部調二十二組廠商以及西部的自來水工作人員，合計五百多人到花蓮協助搶修，從第一時間停水達到四萬戶，逐步恢復供水，今天還有四千戶未能供水，他發現有很多都是住戶端的塑膠水管破裂，亦希望未來地震區域能逐步汰換跟日本一樣的不銹鋼耐震管，但所需費用較高，以目前水費費率恐難以支應。