〈北部〉中苗首座青創育成基地 新安堂啟用

2018-02-12

吸引青年返鄉投入手作研發

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕打造浪漫台三線，台中及苗栗地區首座青年創業育成基地在苗栗縣三灣村銅鏡社區內的「新安堂」成立，內部規劃展售空間、工藝坊及品茶吧檯區，除了結合附近北埔、永和、流東、蓬萊、三灣等地區的客家特色農特產品，另也吸引青年返鄉投入產品及手作技術的研發，更藉此推動以「大碗泡茶」客家特色的輕食創意調飲，盼吸引更多觀光客駐足。

水保局推動農村空間活化

行政院農委會水土保持局為推動中苗農村空間活化與在地產業升級，與三灣鄉返鄉青年溫心瑜、陳冠文合作，除了培養行銷及導覽人才，同時也深入在地社區，了解鄉民需求，藉此媒合農村在地組織共同策畫經營，打造以空間活化、自主經營、產業育成為主軸的青年創意育成基地。

台中及苗栗地區首座青年創業育成基地落成，除將社區內原有的閒置空間重新改造活化，另也加強營造社區特色。除了在「新安堂」設置的基地，另還選址在五十年的老屋，將原本殘破的屋瓦樑柱重新改造，「變身」成為供背包客住宿的「簡居樂活」空間。

改造50年老屋 變背包客棧

「簡居樂活」共有四間客房。三灣鄉銅鏡社區發展協會總幹事林秀英表示，希望藉由基地的落成，能吸引更多遊客來到社區，體驗傳統的花布、竹藝製作、饅頭等客家農村生活DIY，也成為另類觀光特色。

水保局農村建設組科長柯勇全也說，藉由年輕人投入，與社區彼此激盪火花，使老建築重現新生，更具社區獨特意義。

水保局台中分局分局長簡俊發表示，透過基地的成立，除使社區自主營運，並能結合青年創意，帶動地方農村經濟發展，也讓更多年輕人能發揮所長，不但創造更多就業機會，也讓老舊社區重新賦予新生命。