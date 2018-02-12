〈北部〉《桃園》「瞬遊機捷」手冊 上架不少有去無回

未打洞串線 順手帶走不少
〔記者陳昀／桃園報導〕今年年假出遊多了一條路線，桃園大眾捷運公司已將去年底發行的「瞬遊機捷」手冊，放置在機場捷運各車站及各列直達車書報架上，提供乘客翻閱，並未打洞串線，讓乘客能按圖索驥到機捷沿線搜羅巷弄美味、悠遊美景，但不少人順手帶走手冊，桃捷公司提醒民眾不可取走，有需求者可用手機下載免費的電子版仔細閱讀。
桃捷：民眾可下載電子檔
桃捷公司表示，僅供現場翻閱的專刊昨天放置後，發現有不少「有去無回」，呼籲民眾有需求可下載電子檔，愛惜使用，再次叮嚀「千萬不要帶走」。
乘客怨 200多頁難一下看完
有乘客抱怨「瞬遊機捷」手冊內容近二百頁，根本不太可能在搭車或等車時看完，擺放的效果會大打折扣。桃捷公司回應說，將手冊放在車上是讓乘客可以快速翻閱參考，想要細讀的民眾可用手機掃描專刊上的QR Code，或上網搜尋「瞬遊機捷」，即可線上閱覽電子書或免費下載PDF檔。這本專刊另於飯店、民宿、連鎖速食店、市立圖書館總館及各分館提供免費閱讀。
桃捷公司指出，「瞬遊機捷」分為兩部分。一為「機捷快易通」介紹路線、車站內裝置藝術，以及「預辦登機」攻略；二是「搭機捷的十五個理由」，介紹機捷沿線廿一個站的一三六處好吃好玩景點，想要走文青風、親子風，還是單純的買東西、吃東西，都能靠這本專刊搞定。
「搭機捷十五個理由」篇章將逛書店、品咖啡、回味老時光、啖海鮮等方式分類行程，介紹不少經典景點，像是以東南亞議題為主的「望見書間」、提供詩集及日本文學作品的書店「荒野夢二」，或用老屋改造的咖啡館「八塊畫室」等，各類食衣住行都在書中一一介紹。