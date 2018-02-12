〈北部〉《桃園》路邊1萬2千停車格 除夕起暫停收費

2018-02-12

〔記者陳昀／桃園報導〕農曆春節到來，市府交通局昨天公告，全市一萬兩千個路邊停車格及公營路外停車場，將從農曆除夕到大年初五（十五日至廿日）暫停收費，非重大的一般違規停車也暫停拖吊；另外，今起至大年初五（廿日），桃園市計程車每趟次加收五十元、桃園國際機場每趟加收一百元。

府前、西門停車場 正常收費

交通局公告，桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、八德、楊梅、大溪及龍潭等區共一萬二千格公有路邊停車格，以及桃園區巨蛋園區第三、四、五、六停車場、大溪區停二停車場、長興停車場，除夕至初五共六天皆不收費；至於公有民營的停車場，如市府周邊的府前、西門停車場等，春節期間仍正常收費。

交通局停車管理工程科代理科長魏光譽表示，私人停車場的價格取決於市場機制，民眾春節期間若到各熱門景點，停車前得先了解收費方式，以免遇到業者哄抬價格。

在違規拖吊取締方面，除夕至初五共六天，全市暫停拖吊，但併排停車或妨礙出入等重大違規停車，警方仍會取締、拖車；桃園、中壢兩處拖吊保管場，春節期間每日上午八點至凌晨零點仍提供取車服務。

另方面，桃園市計程車費率採跳表計價，起跳價原為九十五元，即日起至廿日深夜十二點止，在桃園市搭乘計程車，起跳價加五十元成為一四五元，桃園國際機場排班計程車的起跳價則加收一百元成為一九五元；搭車時間若跨越加價時段，以「上車時間」為計價標準。

交通局提醒搭乘民眾，如遇計程車駕駛人任意喊價、超收車資或拒載等情事，可記下車牌、時間、地點等資訊，向市民專線：1999提出檢舉。