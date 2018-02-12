〈北部〉《桃園》春節搭國道客運、火車轉乘市區客運 享一段票免費

2018-02-12

須持電子票證、10小時內轉乘

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節連假，民眾搭乘交通部公路總局核定的八十六條國道客運路線有全票八五折優惠票價，新竹區監理所為分散返鄉出遊的車流及人潮，也結合桃園、中壢、新竹等客運公司，讓民眾持電子票證（如悠遊卡，未被鎖卡）搭乘台鐵或國道客運後，於十小時內刷卡轉乘桃園地區的市區客運及公路客運可再享有一段票（或基本里程八公里）的免費優惠，且提前從十四日（小年夜）凌晨零點起實施，至廿日（初五）晚上十二點止（總計七天）。

公路總局這項春節連假搭國道客運享票價八五折及轉乘的雙重優惠，包括國光、統聯、阿羅哈、和欣等客運業者都響應參與，由桃園往台中的優惠票價為二○五元，桃園往高雄優惠票價為四六五元，中壢往台中優惠票價為一七五元，詳細優惠內容可至公路總局網站：https://ppt.cc/fiAw1x查詢。

此外，考量春節連假期間將有大量的觀光旅遊人潮，「台灣好行」也提供卅二條路線，實施電子票證半價優惠。

桃園、中壢監理站指出，公路總局首次推出的搭乘台鐵或國道客運後轉乘在地市區客運及公路客運的優惠，是希望旅客能夠多使用公共運輸與培養轉乘習慣，既能省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦。

監理站也呼籲有規劃要到主題樂園遊玩的民眾，可多利用客運優惠套票，例如搭乘新竹客運「5653路線班車中壢—六福動物園」，持當日購票證明至六福村購買門票可享全票五九九元優惠；搭乘台聯客運「5350路線班車台北市—小人國—六福村」至六福村、小人國，也有客運套票享好康活動。監理單位也呼籲民眾春節連假期間切勿酒後駕車、避免疲勞或服藥後駕駛，車輛確實做好行車前檢查，尤其輪胎胎紋深度與車輛保養，以確保行車安全。

此外，春節連假期間，中壢鬧區的SOGO百貨中壢店、華泰名品城及大江購物中心等，依往年經驗，將湧入大量出遊、購物人潮，警方也呼籲開車民眾勿任意違規（併排）停車，可多利用大眾運輸系統出遊，以縮減旅遊交通時間，平安過好年。