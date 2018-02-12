〈中部〉國光花市迎新年 連11天不休息

2018-02-12

〔記者陳建志／台中報導〕台中最具規模的大里國光花市，迎接農曆春節，從十日開始到大年初五，連續營業十一天不休息，今年因天氣寒冷，花卉生長受影響，蘭花量少價揚，平均上漲約二、三成，其他的金桔、菊花、銀柳，還有水仙、長壽花等草花價格平穩。

每天上午9點 營業到下午6點

大里農會專員施連昌表示，週四就是除夕，民眾習慣在家裡擺盆應景花卉，增添過年氣氛，為了方便民眾採買，花市從十日開始到廿日（大年初五），每天上午九點營業到下午六點。

施連昌表示，今年春節花卉仍以蘭花、金桔、銀柳、香水蘭、菊花、鳳梨花、水仙為大宗，其中蘭花因帶有吉祥、喜慶的味道，不管是蝴蝶蘭、報歲蘭、文心蘭都賣得不錯。花市內除可買花外，還有農產年貨、藝品、盆栽、雅石等，適合春節全家一起走走、逛逛。

蘭花業者江萬讚表示，今年受到外銷越南及連續三波寒流影響，蘭花產量減少，平均價格約上漲二到三成，喜氣的紅花、粉紅花最受消費者青睞。

草花業者鍾孟璂說，今年草花價格平穩，包括長壽花、大理花、繡球花、風信子都適合擺在家裡。另外，金桔、菊花也是過年民眾喜歡擺設的花卉，業者劉再雄表示，金桔依大小盆，價位從一百五十元到二千元都有，並提醒消費者，金桔買回家擺在室內二、三天後，就要拿到陽台曬太陽，尤其澆水後要等到土壤變乾後再澆，每天澆水反而容易掉葉。